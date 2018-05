Par BS | Ecrit pour TF1 |

Pour la demi-finale, Mika a décidé de pousser Casanova dans ses derniers retranchements. En effet, le coach aidant son talent à reprendre une chanson du phénomène Eddy De Pretto, le titre « Kid ». Un titre très personnel et intime qui raconte directement l’adolescence du chanteur-rappeur. Lors des répétitions, Casanova a du mal à se mettre dans la chanson, mais Mika ne lâche rien et pousse le jeune homme à se dépasser et à dépasser ses propres limites. Résultat, samedi, en plateau, il livre une prestation qui touche énormément le coach.



Mika est satisfait de la performance de son talent : « C’est un truc de dingue ce qu’il se passe avec toi Casanova, j’ai la chair de poule ! ». Et de s’expliquer : « Je me suis dit avec ‘Casanova, on n’a rien à perdre, on y va à fond, je lui ai dit la dernière chose que tu veux être quand tu montes sur scène, c’est de ne pas être banal’. Eh bien, tu sais quoi ? Tu es tout sauf banal. ». L’ancienne coach de Casanova est d’accord. Zazie déclare : « Il y a tellement de couleur chez toi, il y a ce côté gentleman, et ce n’est pas un défaut d’être quelqu’un de bienveillant et d’élégant envers les autres. Il y a cette chanson, qui est géniale, qui dit quelque chose de moins lisse. C’est une proposition masculine intéressante ».



Casanova a été sauvé par le public, par conséquent, il est le finaliste de Mika pour cette saison de The Voice.