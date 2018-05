Par Katia Rimbert et Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Lors de ce troisième grand show en direct, les deux derniers talents de chaque équipe se sont opposés une dernière fois. Chez Mika, ce sont Frédéric Longbois et Casanova qui ont tenté de rafler leur place pour la grande finale du show musical.

Pour ce troisième prime en direct, les talents étaient uniquement soumis aux votes du public. Si les coachs ont bien évidemment soutenu les membres de leur équipe, ils ne pouvaient plus les départager. Il fallait donc offrir la prestation la plus inoubliable pour espérer faire mouche auprès des téléspectateurs et se qualifier pour la finale de l’émission, diffusée le 12 mai prochain.

Dans l’équipe complètement masculine de Mika, la pression monte. Deux talents au parcours atypique étaient en compétition. Frédéric Longbois – le chanteur de 54 ans qui avait bouleversé les coachs en demi-finale en interprétant un titre en hommage à sa mère – était face à Casanova, l’artiste corse qui a été repêché de justesse à plusieurs reprises mais qui a su toucher en plein cœur le public. Le premier a repris Nessun Dorma de Pavarotti afin de démontrer sa puissance vocale tandis que le second a chanté Kid d’Eddy de Pretto.

Si les deux prestations étaient toutes les deux très réussies, il fallait faire un choix. C’est finalement Casanova qui a été choisi pour accéder à la finale du concours. Frédéric Longbois quitte l’aventure la tête haute, fier de son joli parcours et salué par Mika.