Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi, la Carioca a résonné sur le plateau de The Voice sur TF1. Alain Chabat et Gérard Darmon ont laissé leur place à Casanova et Frédéric Longbois, qui ont repris le célèbre titre du film La cité de la peur (1994).Dès les premières notes, jouées à la guitare au lieu de la trompette, les deux candidats se sont déhanchés à la manière du commissaire Bialès et de Serge Karamazov, les deux personnages des Nuls. Après cette prestation endiablée, le jury a ovationné les deux talents qui on enflammé le plateau de The Voice. Tandis que Mika et les autres coaches se prosternaient à l'antenne devant les deux talents, les Twittos saluaient cette performance hilarante .







En effet, le duo a enchanté les internautes qui ont été nombreux à laisser des commentaires : "Même Mika et Zazie ne peuvent pas s'empêcher de danser sur "La Carioca", "Je viens de voir qu'il y a donc deux gars qui ont chanté la Carioca dans The Voice. Mon lundi matin est officiellement joyeux", "Enormeeee la carioca dans the Voice", "J’aimerais bien danser la Carioca avec Casanova. Le costume et noeud papillon lui va très bien", "ça restera dans l histoire cette