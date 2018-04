Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les premiers directs de The Voice sont presque terminés... Qui a été éliminé dans l'équipe de Mika ? Réponse ci-dessous !

Les premiers directs de The Voice s'achèvent bientôt sur TF1. Mais avant, les talents de Mika ont tenté de convaincre les téléspectateurs et les coachs avec leur prestation respective. Et une nouvelle fois, les chanteurs qualifiés ont véritablement prouvé qu'ils méritaient leur place dans cette aventure.

Pour cette dernière session de talents, ceux de Mika ont choisi des titres à la fois difficiles et puissants :

- Sherley Paredes : "Tout va bien" d'Orelsan

- Casanova : "When we were young" d'Adele

- Frédéric Longbois : "I am What I Am" de Gloria Gaynor

- Guillaume : "No suprises" de Radiohead

Toutes ces prestations ont particulièrement bluffé l'interprète de "Relax". Mika n'a pas manqué de féliciter ces quatre talents. Mais malheureusement, la règle de The Voice est parfois cruelle. Ce samedi 21 avril, un talent de cet équipe a dû quitter l'aventure et il s'agit de Sherley Paredes.

Casanova et Frédéric Longbois ont été qualifiés grâce aux votes du public. Mika a quant à lui choisi de poursuivre l'aventure auprès de Guillaume. Bravo à eux et à la semaine prochaine sur TF1 !