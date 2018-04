Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

"The Voice" rempile pour une huitième édition. Le concours de talents reviendra sur TF1 en 2019. Vous aussi vous souhaitez tenter votre chance et participer à cette aventure hors du commun ? Inscrivez-vous dès à présent au casting !

Vous n’avez pas pu participer à la saison 7 de The Voice ? Pas de panique, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au casting de la prochaine édition du concours ! C’est officiel, The Voice aura bel et bien une saison 8. Le grand show musical présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri sera de nouveau à l’antenne de TF1 l’année prochaine afin d’élire la plus belle voix de France. Si on ne connaît pas encore la date de diffusion de la finale de The Voice 7, vous pouvez dès à présent tenter votre chance pour participer à la prochaine saison du programme et vivre l'aventure de votre vie.





Si vous aussi, vous souhaiter monter sur scène et faire vos preuves face aux coachs, c’est possible. En effet, le casting de la huitième saison de l’émission est ouvert. Et il n’attend que vous !



Vous avez une voix exceptionnelle ? Vous voulez vivre votre rêve en faisant carrière dans la musique ? Vous avez une âme d’artiste mais n’avez jamais osé vous produire face à un public ? Vous êtes bluffé par la puissance vocale d’un de vos proches ou d’un membre de votre famille ? Inscrivez-vous dès maintenant sur le site MYTF1.fr pour tenter de participer à la 8ème saison de The Voice, la plus belle voix. Pour accéder à l’inscription en ligne, cliquez ici.

En attendant, ne manquez pas Big Flo & Oli samedi 28 avril lors du second prime en direct de The Voice 7 :