CASTING - Inscrivez-vous à la saison de The Voice 2022 !

Le casting de The Voice 2022 est ouvert. Vous avez toujours rêvé de participer à cette aventure hors du commun ? C'est le moment de vous inscrire.

QUI SUCCEDERA A ...

Vous avez une voix exceptionnelle ? Vous voulez vivre votre rêve ? Faire carrière dans la musique ? Vous avez une âme d’artiste mais vous n’avez jamais osé franchir le pas ? Vous êtes bluffé par la puissance vocale d’un de vos proches ou d’un membre de votre famille ? Cette nouvelle saison sera peut-être la vôtre.

LE CASTING EST OUVERT

Vous avez toujours rêvé de participer à cette aventure hors du commun ? Inscrivez-vous dès à présent ! Le grand show musical présenté par Nikos Aliagas sera de retour l’année prochaine sur TF1 afin d’élire la plus belle voix de France. Si vous aussi, vous souhaitez monter sur scène et faire vos preuves face aux coachs, c’est possible. En effet, le casting de The Voice 2022 est ouvert. Et il n’attend que vous ! Vous pouvez dès à présent tenter votre chance pour participer à la prochaine saison du programme et vivre l'aventure de votre vie."

COMMENT FAIRE ?

Si vous souhaitez présenter votre candidature, merci de remplir le formulaire en cliquant sur le lien pour tenter de participer à cette nouvelle saison de The Voice, la plus belle voix.