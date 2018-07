Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous, c’était en 2013. Cécilia Pascal foulait la scène de The Voice 2 à seulement 16 ans. La toute jeune fille avait bluffé le public avec sa reprise de Poker Face de Lady Gaga. Les coachs n’étaient pas en reste puisqu’ils se sont tous retournés sur sa voix ! C’est finalement dans l’équipe de Louis Bertignac que la jolie brune a continué l’aventure jusqu’aux directs.

Depuis, Cécilia Pascal a bien changé ! Elle s’est construite en tant que femme et s’assume aujourd’hui pleinement. Sa personnalité atypique ? Elle la revendique à travers ses nombreux tatouages qui recouvrent son corps. Sa féminité ? La rockeuse en joue face à l’objectif des photographes pour lesquels elle pose en tant que modèle tatouée au look bien affirmé. Depuis 2017, la jeune femme se livre à ses fans sans tabou en abordant différents sujets plus ou moins intimes sur sa chaîne YouTube. Mais cette année, elle compte bien revenir à ses premières amours : la musique.

Son premier single, baptisé Irréelle, est d’ores et déjà disponible en version digitale chez One Hot Minute. Si la voix et l’univers aussi sensuel que décalé de l’artiste vous avez manqué, vous n’allez pas être déçus. Le morceau, au son pop urbain, en dit un peu plus sur son interprète "un peu fêlée, mais fatale". On ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir le clip.





Revivez la prestation de Cécilia Pascal sur le plateau de The Voice 2 avec Louane et Louis Bertignac !