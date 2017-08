Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pauline est une petite fille de 13 ans du genre timide. Très timide. Mais elle a accepté de se livrer sans fard pour interpréter le titre « Encore un soir » de Céline Dion, simplement accompagnée de sa guitare. Une prestation à fleur de peau pour celle que l’on surnomme « Popo » qui a fait buzzer Jenifer, ravie de voir la jeune fille rejoindre son équipe de talents.

« Ce qui est sûr, c’est que je ne t‘aurais pas laissé repartir si Jen ne s’était pas retournée », déclare M Pokora pour justifier le fait qu’il ne s’est pas retourné. Avant de proposer à Pauline et les deux autres coachs de faire durer un peu plus le plaisir. « On était un peu comme au coin du feu, confie-t-il. Ça vous dit qu’on se mette autour d’elle et qu’elle nous joue un petit truc qu’elle a l’habitude de jouer ? »

Aussitôt dit aussitôt fait. « Tu te fais plaisir et tu nous fais plaisir par la même occasion », l’encourage M Pokora. Pauline choisit alors d’interpréter « Photograph » d’Ed Sheeran. Quelques secondes de pure magie que nous vous proposons de revoir dans la vidéo ci-dessus. On préfère vous prévenir : les poils risquent de se dresser sur vos bras ! Et avec Nikos, on dit évidemment : « Bienvenue Popo dans The Voice Kids ! »