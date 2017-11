Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La septième saison de "The Voice" revient bientôt sur TF1 ! Pour l’occasion, MTF1 vous propose de choisir votre chanson préférée parmi les plus grands tubes des coachs du télé-crochet. C’est à vous de voter pour votre titre favori de Florent Pagny parmi "Châtelet les Halles", "Savoir aimer", "Bienvenue chez moi" et "Et un jour une femme".

Châtelet les Halles

Si c’est une station de métro bien connue des Parisiens, Châtelet les Halles est aussi le titre d’un des plus grands succès de Florent Pagny. Il est issu de l’album éponyme du chanteur, sorti en 2000. Le morceau a été écrit par Lionel Florence et composé par un bon ami de l’artiste bien connu grand public, Calogero. L'année dernière, Adrien Fruit avait réinterprété ce tube lors des auditions à l'aveugle de The Voice.

Savoir aimer

Présente sur le quatrième album du chanteur, Savoir aimer a été composée par Pascal Obispo. Elle est restée numéro un des ventes en France pendant neuf semaines lors de sa sortie en 1997. Elle vaudra à Florent Pagny deux Victoires de la Musique l’année suivante et a notamment permis à l’album de s’écouler à pas moins de 1,8 million d’exemplaires. Dilomé avait d'ailleurs repris cette chanson sur le plateau de The Voice 6.

Bienvenue chez moi

C’est le premier titre de l’album compilation du même nom, sorti dans les bacs en 1995 et certifié disque de diamant en France. Il se démarque des autres chansons de l’opus, qui sont des reprises, et a été enregistré dans la maison des parents de Florent Pagny, située en Bourgogne.

Et un jour une femme

Cette chanson est extraite du sixième album de Florent Pagny, tout comme le titre Châtelet les Halles. Dix-sept ans après la sortie de l’opus, ce tube n’a pas pris une ride. Il a été composé par Lionel Florence et le nouveau coach de The Voice, Pascal Obispo. Les deux chanteurs vont-ils faire un petit duo improvisé sur les scènes des auditions à l’aveugle ?





