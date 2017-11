Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Vous êtes impatients de découvrir les nouveaux talents de "The Voice" ? Pour vous faire patienter, MYTF1 vous invite à voter pour votre chanson préférée parmi les tubes des coachs de la septième édition et notamment de Mika. Entre "Grace Kelly", "Relax", "Big Girl" et "Love Today", il va falloir choisir !

Grace Kelly

Ce morceau a lancé la carrière de Mika et a été repris avec brio par Audrey sur la scène de The Voice 6. Single extrait du tout premier album du chanteur (Life in Cartoon Motion, 2007), il a été écrit par Mika. Dans le texte, ce dernier fait évidemment référence à la Princesse Grace de Monaco. Pour la petite anecdote, les dialogues qu’on entend au début et au milieu du titre proviennent du film Une fille de la province sorti dans lequel a joué Grace Kelly en 1954.



Relax, Take it easy

Lors de sa sortie en 2006, la chanson passait en boucle dans les clubs. Pourtant, ce second extrait du premier album du chanteur a été inspiré par un événement tragique : les attentats de Londres en 2005. Mika révélait la genèse du morceau à Nikos Aliagas dans 50’ Inside en janvier 2014. Anthony Touma et Olympe l'ont réinterprété en saison 2 du show musical.



Big Girl (You Are Beautiful)

Mika a signé un morceau résolument pop qui fait un joli pied de nez aux diktats de la mode et de la minceur. Il y fait l’éloge décomplexée des femmes rondes et des formes généreuses. La chanson a été enregistrée une nouvelle fois pour les besoins de la série Ugly Betty, diffusée pendant un temps sur TF1.



Love Today

C’est l’un des tubes de l’été 2007 ! La chanson apporte un vent de bonne humeur dans les charts et assoit un peu plus le succès de Mika. Elle est même nommée dans la catégorie Meilleure Chanson Dance pour la cérémonie des Grammy Awards 2008.





