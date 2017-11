Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Lucie

C’est l’un des 50 tubes de l’artiste ! Sortie en 1996 en même temps que l'album Superflu, les paroles de Lionel Florence résonnent dans la tête de tous les fans du chanteur. Pour la petite anecdote, Lucie aurait pu s’appeler Marie mais le chanteur y voyait une connotation religieuse trop appuyée. Amir avait repris cette chanson dans la saison 3 de The Voice, quelques semaines avant d’en être sacré grand vainqueur.





Tombé pour elle

Derrière l’une des chansons les plus emblématiques de Pascal Obispo se cache une déclaration d’amour – non pas à une femme – mais à une région chère au cœur de l’artiste : le bassin d'Arcachon et plus précisément sa fameuse île aux oiseaux. C’est grâce à ce titre que sa carrière décolle, en 1994.



Plus que tout au monde

Ce titre a marqué le deuxième album de l'auteur-compositeur-interprète (1992) mais aussi sa discographie. À l’époque, il était loin de se douter qu’il allait vendre pas moins de 5 millions d’albums en 25 ans de carrière.



Fan

Même les plus grandes stars peuvent être des groupies ! La preuve, le nouveau coach de The Voice voue une admiration sans borne à Michel Polnareff. Il lui rend hommage à travers ce morceau, sorti en single en 2003. On se souvient encore de la prestation de Gwendal Marimoutou et Kissamilé sur le plateau de The Voice 3.





