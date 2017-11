Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

En attendant le grand retour de "The Voice" sur TF1, on vous offre la possibilité de choisir votre chanson préférée des quatre coachs du télé-crochet. Quel est votre morceau favori de Zazie ? "Je suis un homme", "Rue de la paix", "J’Envoie valser" ou "Zen", c’est à vous de voter !

Je suis un homme

Sortie en 2007 et issue de l’album Totem, la chanson a marqué la carrière de la Zazie. C’est une critique mélancolique de la nature de l’Homme, de la dégradation de la planète et de la société de consommation. Le titre a été repris par Céline Caddéo & Nungan dans la saison 2 de The Voice et par Mood pendant la cinquième édition.



Rue de la paix

Ce titre, extrait de l’album La Zizanie (2001), a été écrit et composé par Zazie en personne. Là encore, le texte est engagé mais cette fois-ci ce sont les inégalités sociales ou encore la pauvreté qu’il pointe du doigt. Ginie Line avait chanté une version remarquée du titre dans la saison 3 du télé-crochet.



J’Envoie valser

Sa particularité ? Elle a été composée par le frère de Zazie, Phil Baron, qui a participé à l’élaboration de l’album Zen sorti en 1995. Lors de la dernière saison de The Voice Kids, Angelina (la benjamine, coachée par Patrick Fiori) avait repris ce tube avant de remporter le concours.



Zen

Issue du second album de Zazie (1995), Zen est le premier grand succès de la coach. Le morceau a été composé par Pascal Obispo, qui prendra place dans le fauteuil rouge du télé-crochet aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Mika. Il suffit de fredonner quelques notes pour se rendre compte qu’on connaît les paroles par cœur !





