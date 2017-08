Par Camille LECLERCQ | Ecrit pour TF1 |

Participer à The Voice Kids a toujours été un rêve pour vous ? Grâce à Matt Pokora et Renault c'est aujourd'hui à vous d'entrer dans le Voice Family. MYTF1 vous explique comment tenter sa chance.

Pour cette quatrième saison de The Voice Kids, une surprise incroyable attend les fans du programme. Grâce à Renault, Matt Pokora sera votre coach d’un jour. Après quelques heures d’entraînement et de partage avec l’artiste dans la salle de coaching de l’émission, cerise sur le gâteau, les participants seront invités à se produire sur la scène de The Voice Kids avant la grande finale de cette quatrième saison. Pour une journée, vous voilà transportés dans la #TeamMatt !

Comment jouer ? Le principe est simple. Il faut un enfant et au moins un membre de sa famille, sa maman ou son papa de préférence mais les frères, les sœurs et les grands parents sont aussi les bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit n’est-ce pas ? Il faut ensuite, tous ensemble, reprendre un des titres de Matt Pokora pendant une minute. Ce n’est pas le choix qui manque, après quatorze ans de carrière, l’artiste et coach de The Voice Kids saison 4 a déjà cartonné avec pas moins de huit albums. « On est là », « A nos actes manqués » ou encore « Belinda », il y en a pour tous les goûts. Mais attention, Matt Pokora se contente uniquement du doux son des voix. La performance doit donc être réalisée sans accompagnement sonore et sans montage. Pour être au top, il faut « se mettre en bombe » sans toutefois laisser apparaître une marque à l’écran.

Pour pouvoir valider votre participation, postez ensuite la vidéo sur MYTF1 ou même sur Twitter ou Instagram avec le hashtag #voicekidsfamilybyrenault. Matt Pokora fera ensuite son choix et viendra chercher les heureux élus, pour cette journée hors du temps, en Renault Scenic Initiale Paris.

C’est simple, alors on compte sur vous et on attend vos vidéos.