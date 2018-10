Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Triste nouvelle pour tous les fans de Charles Aznavour. L’artiste est décédé ce lundi 1er octobre à l’âge de 94 ans, laissant derrière lui un répertoire de plus d’un millier de chansons. Quelques-uns de ses plus gros succès ont été repris par les talents de The Voice.

Difficile d’énumérer tous les succès de Charles Aznavour tant ils étaient nombreux. Je m’voyais déjà, Les Comédiens, La Mamma, Hier Encore, For Me Formidable, La Bohème, ou encore Emmenez-moi, Comme ils disent… autant de chansons qui sont entrées dans le panthéon de la chanson française. En plus de 70 ans de carrière, Charles Aznavour a multiplié les tubes en France, mais aussi partout dans le monde. Il a d’ailleurs inauguré l’an dernier son étoile sur Hollywood Boulevard.

Alors qu’il prévoyait de repartir bientôt en tournée, Charles Aznavour est finalement décédé ce lundi 1er octobre à son domicile des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 94 ans. Bien qu’il ait débuté sa carrière dans les années 40 et malgré son âge, Charles Aznavour a toujours su se renouveler et rassembler autour de lui un public très large. Jeunes et moins jeunes adoraient fredonner ses chansons. Et dans The Voice, de nombreux jeunes talents n’ont pas hésité à reprendre ses plus grands succès.

Ainsi lors de la dernière saison du télécrochet, Xam Hurricane a offert une magnifique prestation en interprétant Comme ils disent. Un titre qui avait également été chanté par <strong>Dièse</strong> lors de la deuxième saison ou encore par Yoann Launay et Mathilde en 2015.









Frédéric Longbois a également repris Les Comédiens dans la Vox des talents.





Ry’m et Aurelle se sont affronté lors de la saison 6 sur For Me Formidable.





Rappelez-vous aussi la reprise de Je m’voyais déjà par les Fréro Delavega en troisième saison.





Lors de la première saison, Akim Ghardane avait, quant à lui, interprété La Bohème.





Quant au titre Emmenez-moi, il a eu les honneurs d’une collégiale, puisque Zazie, Florent Pagny, Garou et Mika l’ont chanté lors de la 5e saison.