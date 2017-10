Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Charlie Boisseau est de retour avec son nouveau projet : la sortie de son premier album intitulé « Acte 1 ». Après avoir incarné le personnage de Lancelot dans la comédie musicale La Légende du Roi Arthur, l’ancien talent de The Voice 3 a décidé de se lancer dans une carrière solo. Et pour le plus grand plaisir de ses fans, le chanteur a souhaité intégrer 13 titres à son album, dont le titre « J’en ai des tas » écrit auprès d’Anne Sila, finaliste de la saison 4 de The Voice. Auteur, compositeur et interprète, Charlie Boisseau est fier de proposer cet album à son public : « J’ai mis tout mon cœur et tout mon âme dans cet album, j’ai tout donné », nous avait-il confié lors d’un Facebook Live.

Le deuxième titre dévoilé par Charlie Boisseau s’intitule « Pourquoi tu t’en vas ». Pour cette chanson inédite, le chanteur âgé de 29 ans propose des paroles fortes qui relatent la vie de deux individus qui se déchirent : « J’essaie de croiser ton regard mais ta distance me suffit, je crois comprendre que tu pars », chante-t-il.

Quelques heures après la sortie de son nouvel album, les fans du chanteur n’ont pas tardé à partager leur joie sur les réseaux sociaux : « Ton album est une perle rare », peut-on lire. « Enfin reçu ce beau bijou, merci Charlie pour ce pur bonheur », a ajouté une autre internaute. Suivi par plus de 15 000 personnes sur Twitter, Charlie Boisseau peut compter sur le soutien de sa communauté de fans. Une preuve pour lui qu’il peut désormais mettre la blouse au vestiaire – il a un diplôme d’infirmier en psychiatrie : « La passion prime. Je m’estime très chanceux de pouvoir faire de la musique mon métier. »





Découvrez des titres inédits de son album "Acte 1"