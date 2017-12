Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Parmi les candidats qui ont marqué "The Voice 6" on se souvient de Chloé. Cette musicienne née, qui n’avait que 19 ans lorsqu’elle a participé à l’émission, a dévoilé à ses fans qu’elle était en plein enregistrement de son opus.

Chloé a pris le chemin du studio. L’étudiante en lettres et sciences humaines a participé à la saison 6 de The Voice pour rendre hommage à sa grand-mère décédée. Poussée par sa maman et sa famille, elle a interprété le titre Skinny Love de Bon Iver sur la scène du show musical. Une prestation qui a bouleversé les coachs et notamment Florent Pagny dont elle a intègré l’équipe.

L’aventure The Voice s’est terminée à l’issue de l’épreuve ultime pour Chloé. Depuis son passage dans l’émission, elle a continué l’écriture et travaille actuellement sur son premier EP. Ce dernier sera composé de six titres et devrait être disponible avant l'été 2018. Sur Facebook, la chanteuse a posté plusieurs photos en direct d’un studio d’enregistrement quelques jours avant Noël. "Et ça y est, c'est parti pour les jours d'enregistrement ! J1 Basse/Guitare. A suivre... Bonne soirée à vous et à très vite", a-t-elle écrit sur le réseau social le 21 décembre dernier.

Les vacances ont donc été studieuses pour l'artiste ! Pour le plus grand bonheur de ses fans, elle a également partagé les paroles d’une de ses futures chansons. "Puisque l'individu n'occupe plus vraiment grand monde, Que ce qui occupe la majorité ici c'est le vulgaire, le non-sens, le paraître et les ondes, Que ce qui la stimule c'est l'argent, les "m'as-tu vu ?", tu comprends pourquoi elle danse ; Et que pour se faire bien voir elle utilise la fausse solidarité, la fausse tolérance", peut-on lire sur sa page officielle. Un petit avant-goût de ses compositions.









