Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Chloé chante depuis son plus jeune âge et plus les années passent, plus la musique devient un pilier dans la vie de cette jeune fille de 20 ans. Pourtant face à l’inquiétude de sa mère, elle décide de mettre entre parenthèse sa passion pour devenir coiffeuse. Mais le jour où l’on lui propose un CDI, c’est le déclic, elle arrête tout pour revenir à sa passion. “J’ai tout lâché pour faire de la musique,” confie la jeune talent. Ce soir, dans The Voice, elle interprète un fado, style musical qui lui rappelle ses racines. Elle espère ainsi convaincre avant tout sa maman et son frère qu’elle peut réussir. “C’est l'électrochoc que j’attends. Je suis complètement seule contre tous. Je crois en mon talent mais je crois surtout en moi”.







“Lagrima” - Dulce Pontes

Son interprétation de “Lagrima” de Dulce Pontes. “C’est super beau” “C’est sublime” … Les coachs de dos sont unanimes ! Mais vont-ils se retourner ? Les places sont chères pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle. Soprano et Mika ne peuvent pas laisser partir le talent et se retournent in extremis. A la fin, les quatre coachs sont debout. “Merci pour le voyage. C’était une belle invitation,” avoue Jenifer. “A une seconde près, je l’avais bloqué,” balance Soprano à Mika. “J’ai envie que tu m’apprennes le portugais dans mon équipe”. “Viens chanter chez moi,” se bat Mika. “Tu as un truc et c’était beau en toute sincérité. Ca m’a provoqué une émotion. Il n’y a pas tellement de gens comme toi qui veulent juste faire quelque chose de beau”. Soprano lance une expédition inédite : se rendre avec Mika dans la Family Room, retrouver la famille de Chloé. Qui choisira-t-elle ? A la surprise générale, c’est avec Soprano qu’elle a choisie de continuer l’aventure The Voice.