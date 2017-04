Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, Julia Paul et Audrey ont clôturé la deuxième soirée des battles de The Voice. Avec une reprise originale, elles ont séduit les coachs. Et surprise, l’une d’entre elle a été volée !

Julia Paul et Audrey ont toutes les deux une voix originale et un timbre de voix reconnaissable entre mille. C’est donc naturellement que Zazie a souhaité les mettre en face à face avec une reprise de la célèbre chanson d’Adele, « Rolling in the deep ». Un véritable challenge pour les deux femmes qui espéraient tant convaincre leur coach.

Cette ultime battle de la soirée était donc réussie pour les deux femmes. Debout, les quatre coachs ont salué cette prestation qui n’était pas vraiment une battle mais plutôt un véritable duo tant la complicité entre les deux talents était évidente : « C’était vraiment efficace, on a pu vous découvrir et j’ai bien aimé votre attitude », a souligné Mika. De son côté, Zazie a remercié ses deux protégées avant de faire son choix. Une décision cruciale pour le reste de l’aventure. Et c’est vers Audrey qu’elle a souhaité poursuivre son coaching, mais…

… Surprise ! Alors que Julia Paul pensait être éliminée de la compétition, l’un des trois autres coachs a appuyé sur le bouton rouge. Elle intègre ainsi une autre équipe. Mais laquelle ? Réponse samedi prochain à 20H55 sur TF1.

Revivez le coaching de Julia Paul et Audrey