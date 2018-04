Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Duel entre le soleil et la lune sur The Voice. Zazie a choisi d'opposer Liv Del Estal à Yvette, un duel qu'elle surnomme "les chouchous girls".

Lors de son audition finale, Zazie avait surnommé Yvette, son "bonbon". Elle l'avait sauvée, elle qui n'avait pas eu les faveurs de Pascal Obispo. Pour son duel, elle est opposée à Liv Del Estal. Deux jeunes demoiselles qui n'ont pas des organes vocaux super dévelloppé mais dôtée d'une sensibilité à fleur de peau. Zazie a décidé de baptiser les deux jeunes femmes les "chouchous girls", rapport à la coiffure que Liv et Yvette abordaient aux moments des répétitions. La coach plaisante : "vous vous accordez ? Vous vous êtes appelés avant de venir ?".



Zazie a choisi d'opposer ses deux talents sur le titre "Yellow" de Coldplay. Et en plus d'avoir un accessoire similaire dans les cheveux, elles ont la même tendance à "sous-chanter" pendant les répétitions. Les deux bonbons de Zazie avaient du mal à monter la voix, si bien qu'il fallait tendre l'oreille pour les entendre. Mais sur le ring, tout est en place. "Elles ont été lumineuses toutes les deux", note Zazie. Pour Mika, "c'était charmant et imparfait des deux côtés. Il préfère toutefois le timbre éraillée de Liv. La coach estime que ses deux talents sont des funambules avec un gros coeur et un gros courage. Mais il faut faire un choix et Zazie décide de poursuivre l'aventure The Voice avec Liv Del Estal, le coup de cœur des trois autres coachs, d'ailleurs.