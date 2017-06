Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Pilier incontournable de 50'Inside, émission présentée par Nikos Aliagas et Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand va chaque semaine à la rencontre de personnalités. Des rencontres dont il donne régulièrement un aperçu sur les réseaux sociaux. Après avoir dévoilé sur Instagram des instantanés pris lors de son passage au Festival de Cannes, le présentateur et chroniqueur a mis en ligne, ce jeudi, une image immortalisant sa rencontre avec les Kids United. "Petit souvenir de notre tournage d'hier avec @WeAreKidsUnited ! J'ai l'impression d'être moniteur de colo 😂 à voir cet été dans #50mninside", a-t-il ajouté en légende de cliché.

Attendu le 17 juin prochain sur la scène de La Chanson de l'année fête la musique - une émission présentée sur TF1 par Nikos Aliagas -, le groupe Kids United enchaîne les succès. Découvert grâce à leur reprise d'On écrit sur les murs, un single devenu disque de platine, les jeunes chanteurs de Kids United ont ainsi raflé en 2016 la 3ème et 4ème place du classement des meilleures ventes d'albums de l'année. Et ce grâce aux disques Un monde meilleur et Tout le bonheur du monde. Rassemblant Erza, Gabriel, Gloria (The Voice Kids 1), Nilusi et Esteban (The Voice Kids 1), le groupe est actuellement en tournée. Il passera notamment le 30 juin à Bruxelles, le 16 juillet a Bayonne, le 4 novembre à Dijon et le 16 décembre à Paris.





