Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans quelques heures, TF1 vous donne rendez-vous pour suivre la deuxième salve des auditions à l'aveugle de The Voice Kids. Ce soir, ils sont 12 talents à se présenter devant nos trois coachs : Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori. Ce samedi, les dénicheurs de talents vont découvrir une nouvelle brochette de talents âgés de 7 à 15 ans. Des artistes en herbe qui n'ont rien à envier aux talents adultes se présentant à la version adulte du programme. Qui saura les séduire ? Qui parviendra à les émouvoir ? La réponse à toutes vos questions se trouvent ce soir dans The Voice Kids !

En attendant de retrouver de nouvelles têtes, MYTF1 vous dévoile en exclusivité quelques titres interprétés par les kids ce soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers ne manquent pas d'originalité. Jenifer l'évoquait dans son portrait, le "bagout des enfants pour leur choix de chanson l'étonnera toujours". Et ce soir, elle risque d'être étonnée par ce qu'elle va entendre. Un talent reprendra la mythique chanson All By Myself de la chanteuse Céline Dion. Un pari risqué !

Un autre chantera Imagine de John Lennon. Une chanson émouvante qui risque de donner la chair de poule à nos coachs. Skinny Love, le morceau de la chanteuse Birdy sera une nouvelle fois mis à l'honneur sur le plateau ce soir. Enfin, Christophe Maé, l'un des chanteurs préférés des française sera mis à l'honneur ce soir puisqu'un des talent chantera Il est où le bonheur. Vous l'aurez compris, une fois encore, les talents de cette saison 4 vous réserve une soirée de haute voltige.

Installez-vous dans votre canapé, The Voice Kids c'est ce soir à 21h00 sur TF1 !