Volés par des coachs différents, Léman, Camille et Claire vont-ils résister aux autres talents et garder leur place ? Réponse ce soir !

Ce soir le suspens sera à son comble. Au-delà des talents qui rêvent de se qualifier pour l’épreuve ultime, la nouvelle règle des talents volés réserve à tout le monde des émotions fortes. Repêchés par Mika, M Pokora et Zazie, Claire, Camille et Léman attendent eux aussi de savoir s’ils pourront accéder à l’épreuve ultime. Pour l’instant la réponse est oui. Mais attention, il suffit que l’un des trois caochs ait un coup de cœur pour un autre talent et décide de le voler pour qu’il élimine de fait le talent qu’il a précédemment dérobé.





Concrètement, tout le monde comprend que pour Claire, Camille et Léman, la tension va atteindre son paroxysme. Complices en coulisses, ces talents sont heureux de se retrouver. Malheureusement, chacun sait qu’il est assis sur un siège éjectable et qu’à tout moment il risque de quitter définitivement The Voice. Du coup Claire, Camille et Léman vont connaître de véritables montagnes russes d’émotions. Entre amusement, admiration des prestations des autres talents et peur de se retrouver éliminé, difficile de savoir quels sentiments vont prendre le pas. De leur côté Mika, M Pokora et Zazie vont aussi vivre des moments très forts. En effet, plus que jamais leurs décisions vont s’avérer très lourdes de conséquences…