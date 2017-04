Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Avec la nouvelle règle sur les talents volés plus aucun talent n’est certain d’accéder à l’épreuve ultime. Il en résulte une tension permanente.

Momentanément qualifiés ! Au début des battles voilà la seule certitude qui habite Léman, Camille et Claire. Comme on les suit en même temps que les autres talents, cela permet d’assister à des scènes pour le moins surprenantes. Et ça commence fort lors de l’affrontement entre The Sugazz et JJ. Le trio et le talent en solo proposent une reprise et un spectacle fabuleux. Cela suffit à mettre à vif les nerfs des talents précédemment volés. Ébahis par la prestation, ils craignent de perdre leur place. Claire Gautier le résume simplement en disant : « là je sens le stress ». Il en sera de même à chaque battle impressionnante.





Il faut aussi retenir le moment où Dilomé se fait repêcher par Mika et M Pokora. Le talent peut en effet choisir son nouveau coach. Pour Léman et Camille Esteban la tension est insupportable car l’un des deux sait qu’il va être éliminé. Finalement c’est Camille Esteban qui doit abandonner l’aventure. Malheureusement pour Léman, Mika décide de sauver Manoah quelques minutes plus tard. Et Léman de confier : « j’en étais sûr, je le sentais à 10 000 ». Solidaire et émue, Claire lui prend la main pour lui montrer son affection. Tous deux s’étreignent avant de devoir se quitter.



Le stress n’empêche pas les talents de s’émerveiller et de s’apprécier. A tel point que Claire reconnaît spontanément que la reprise de N’importe quoi titre originellement interprété par Florent Pagny est trop belle. Finalement le seul moment où les talents en attente peuvent profiter du spectacle c’est lorsque les talents de Florent Pagny s’affrontent. Comme le coach n’a encore volé aucun talent il ne risquent pas de perdre leur place.



Un constat s’impose : malgré le stress quasi permanent auquel sont soumis les talents volés, ils restent honnêtes et passent par des montagnes russes d’émotions. Et la semaine prochaine s’annonce d’ores et déjà passionnante. En effet un coach a buzzé pour sauver un talent. Mais à ce stade personne ne sait lequel !