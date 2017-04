Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les battles sont toujours une étape difficile dans la compétition de The Voice. Et malgré le talent de chaque artiste, les coachs doivent faire des choix difficiles. Samedi soir, Claire Gautier a ainsi été éliminée.

Après la prestation de Valentin Stuff et Nathalia sur « Je te pardonne » de Maître Gims et Sia, Florent Pagny a décidé de poursuivre l’aventure aux côtés de la jeune femme. Mais les quatre coachs ont tous été bluffés par le timbre de voix et le talent indéniable de Valentin Stuff. Zazie ne pouvait pas le laisser partir, au grand désespoir de la jeune Claire Gautier qui a ainsi laissé sa place sur le siège des talents volés. Un véritablement déchirement pour Zazie : « C’est aussi cette nouvelle règle qui peut paraître compliquée, ça nous permet de reconnaître la performance d’un talent et de se dire que cette performance-là est plus prête que celle qu’on a pu voler au départ. »

Du côté de la salle des talents volés, l’émotion était palpable. Déçue, Claire Gautier a tenté de garder le sourire, malgré sa peine : « Il le mérite », a-t-elle déclaré très fairplay. Elle a ainsi quitté l’aventure de cette sixième saison de The Voice. Mais malgré son élimination, elle en garde de très bons souvenirs : « C’était l’un de mes rêves, c’était ce que je voulais faire dans ma vie. C’est vraiment une superbe aventure et ça restera gravé toute ma vie », a-t-elle confié, visiblement émue.

Rendez-vous pour l’épreuve ultime la semaine prochaine à partir de 20H55 sur TF1 !