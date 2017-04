Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Quasiment le même timbre de voix, le même âge, les mêmes sentiments… nombre de points communs unissent Claire Gautier et Lou Mai. Pour les départager, Mika choisit de leur faire chanter Lost On You de LP. Un titre extrêmement difficile à interpréter tant il s’avère technique. D’ailleurs, pendant les répétitions, le coach n’hésite pas à se moquer gentiment d’elles et leur explique qu’il attend qu’elles chantent sans penser aux conséquences.





Histoire de corser la chose, les deux filles sont malades quelques jours avant les battles. Un handicap qui rend l’épreuve encore plus difficile d’autant qu’elles doivent surpasser leur timidité. Malgré leur anxiété, Lou Mai et Caire Gautier affichent une complicité étonnante pendant la battle. Claire vient même en aide à Lou Mai lorsqu’elle a un petit trou de mémoire. Finalement, Mika se révèle ému par les petites imperfections et la tendresse de Lou Mai. Mais bonne surprise, grâce à la qualité de sa performance, Zazie décide de voler Claire Gautier. Un heureux hasard puisque lors des auditions à l’aveugle le talent avait hésité entre Zazie et Mika.

Au-delà de la compétition Claire Gautier et Lou Mai offrent surtout une belle leçon. En effet si chacune espère aller loin dans le show musical, elles réussissent une magnifique performance et prouvent que la complicité reste ce qu’il y a de plus important !