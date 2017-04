Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, Lou Mai et Claire Gautier ont donné tout ce qu'elles avaient sur le plateau de The Voice. Leur grain de voix étant plutôt proches, Mika a jugé utile de mettre les deux copines à la vie comme à la scène ensemble. "Ces filles ont un talent naturel, elles ouvrent leur bouche, elles chantent et c'est beau. Il faut qu'elles s'impliquent", déclare le chanteur libanais lorsqu'il évoque les deux fillettes. Pour rendre la tâche difficile, il décide de les confronter face à une chanson anglaise, Lost on you de la chanteuse LP. Mortes de trac, elles n'ont pas le doit à l'erreur. Car elles le savent, tout peut arriver dans The Voice, et pas forcément comme elles le pensent.

Sur scène, Lou Mai et Claire Gautier se livrent une bataille de haute voltige. Pendant la prestation, Léman et Camille Esteban couvrent de fleurs la prestation qu'ils entendent en backstage. "La chanson leur va tellement bien", déclare le jeune homme, repêché par Mika. La tâche s'annonce plus que compliquée pour le coach qui mise gros sur les deux chanteuses. "Cette chanson est très difficile... Quelques fois il y a eu des problèmes de mémoire, mais j'aime bien les problèmes, j'aime bien les faiblesses", relativise-t-il. Très talentueuses toutes les deux, le chanteur tranche : c'est Lou Mai qu'il garde pour l'épreuve ultime. Une déception pour Claire Gautier qui voulait aller le plus loin possible. Mais c'était avant que Zazie appuie sur le bouton rouge ! "Evidemment !", s'écrit-elle. "Je ne réalise pas du tout, je ne me rends pas compte", avoue-t-elle les larmes aux yeux.

Claire Gautier continue l'aventure dans l'équipe de Zazie !