Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

C’est grâce à son papa que Claire découvre la musique. A 5 ans, elle commence le piano puis se dirige vers les percussions classiques. C’est un peu par hasard, il y a 2 ans, que la jeune femme s’est mise à chanter. Alors qu’elle devait donner un récital de percussions, elle doit improviser en chantant, ne connaissant pas bien son morceau. Face aux réactions positives de son auditoire, elle prend conscience de son talent. Aujourd’hui, percussionniste professionnelle, cette fan de The Voice décide de tenter l’aventure à son tour. Elle monte sur scène en interprétant "Quoi" de Jane Birkin, accompagnée uniquement de son vibraphone, dans l’espoir de donner de l’émotion aux coachs et au public.



"Quoi" - Jane Birkin

Avec une prestation délicieuse toute en nuances, Claire a séduit Jenifer et Julien Clerc. “Vous avez une voix magnifique, cristalline et authentique.” Jenifer a apprécié “la mise à nue” qu’elle a accepté “de faire sur un plateau comme celui de The Voice”. “J’ai l’impression que l’on a entendu une partie de vous-même ce soir, commente à son tour Julien Clerc. Serge Gainsbourg où il se trouve, doit être heureux ce soir”. Soprano et Mika qui regrettent quant à eux, de ne pas s’être retournés, s’offrent maintenant un cours de vibraphone. Mika rejoue le générique des Razmokets et il est doué ! Nikos débarque en plateau avec ses parents, très heureux de découvrir la scène des auditions à l’aveugle et les coachs en vrai. Mais pour l’heure, Claire doit prendre une décision importante. “Merci pour vos beaux compliments qui me vont droit au coeur mais je pense qu’on fera une belle équipe Julien Clerc !” Bienvenue dans The Voice Claire.



Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :