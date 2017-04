Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous. L’année dernière lors des auditions à l’aveugle un jeune strasbourgeois surprend l’ensemble des coachs. Avec sa voix éraillée et particulièrement touchante il interprète Chez Laurette de Michel Delpech. Il intègre ensuite l’équipe de Florent Pagny. Malheureusement il est éliminé quelques temps plus tard par Laurent-Pierre. Reste que The Voice a totalement transformé la vie de ce talent qui est devenu un artiste reconnu. Depuis son passage dans le show musical il a en effet enregistré un album et signé plusieurs tubes dont Ca va ça va et Un Homme debout. Ses chansons ont tellement de succès qu’elles appartiennent aussi à la playlist de The Voice.





Clin d’œil du destin ou volonté de se rappeler des bons moments, Florent Pagny décide en effet de demander à Romain et Marianne de s’affronter sur Un homme debout. Un véritable défi car la chanson n’est pas évidente. Elle contient non seulement des difficultés techniques mais demande à l’interprète de délivrer des émotions fortes lorsqu’il la partage. Le duel entre Marianne et Romain s’annonce d’autant plus intéressant que chacun doit s’approprier le titre. Le résultat s’avère étonnant de qualité. Malgré les difficultés les deux talents réussissent l’exploit d’offrir un véritable duo qui fait vibrer le public. Florent Pagny reconnaît même que ce duo était généreux. Au final le coach décide d’emmener Marianne à l’épreuve ultime.