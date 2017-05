Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Claudio Capéo n'a de cesse de se réinventer. Après avoir proposé les incontournables Un homme debout et ça va ça va, le chanteur qui a fait ses armes dans la saison 5 de The Voice revient avec un tout nouveau projet. En effet, la chanteuse Vitaa, qui a sorti son nouvel album il y a quelques jours, a invité l'artiste pour confectionner un duo placé sous le signe de la chaleur et du positivisme. Intitulé Un peu de rêve, le morceau est une ode à l'amour et l'espoir. Les deux artistes aux voix peu singulières clament leur volonté d'un monde meilleur. Le message est clair, ils cherchent la paix dans un monde sans amour. "Le mal ne connaît pas la grève. Ce monde n’a plus d’amour. Sauvez-moi ici je crève. Je veux déployer mes ailes. Je cherche la paix", chantent-ils.

Ce n'est pas le seul projet de Claudio Capéo. En parallèle de ce duo avec la reine de la pop, le chanteur a posé sa voix pour d'autres projets artistiques. Contacté par la chanteuse Julie Zenatti, ce dernier a enregistré un morceau sur l'album Méditerranéennes qui vient de sortir. Intitulé Riche, le morceau parle d'espérance et d'amour. Le tube, dont le clip a atteint le million de vues sur YouTube est dédié à son fils pour qui il voue un amour sans limite. A savoir aussi, la chanson figure sur l'album hommage rendu à Michel Fugain.





En avant pour un quatrième album !

Fort de son succès, sachez d'ores et déjà que Claudio Capéo prépare un quatrième album. "Je suis en train d'écrire le quatrième album", a-t-il déclaré fièrement à Pure Charts. "Il y a toute la tournée qu'on va enquiller, on va déjà faire une belle tournée. On va rencontrer notre public. Ensuite, on verra bien... Il y a eu une réédition qui est sortie pour Noël. Là, c'est le bonheur. On prend notre pied. C'est sans prise de tête... C'est pour le plaisir". Un talent à suivre de très près donc.