Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 23 février, sur TF1 : Clem Chouteau et son interprétation au piano de “Berlin” a littéralement scotché les quatre coachs.

La musique est arrivée dans la vie de Clem Chouteau un peu par hasard. Victime de harcèlement scolaire au collège, le jeune homme commence le piano et reprend progressivement confiance en lui. C’est au lycée qu’il prend conscience qu’il veut chanter et en faire son métier. Il décide alors de tout arrêter pour se consacrer à sa passion. Depuis 4 ans, il se produit avec son groupe, qui lui permet de se sentir vivant et écouté sur scène. Pour Clem Chouteau, participer à The Voice est une revanche sur tous ceux qui se sont moqués de lui.



“Lui, il va cartonner partout dans quelques années”

Sur la scène des auditions à l’aveugle, il est venu accompagné de son piano pour livrer son interprétation de “Berlin” de l’artiste RY X. Très rapidement, les quatre coachs se retournent. Première standing ovation de la soirée ! Clem Chouteau semble ne plus savoir où il habite. Grande première cette saison, les coachs lui demandent de jouer une de ses compositions, qui embarque la foule.

“Bravo, t’as tous les ingrédients qu’il faut !” reconnaît Jenifer. “Tu vas retourner des stades mon ami,” balance Soprano. “Tu représentes une opportunité énorme pour tous les quatre,” souligne le coach Mika. “Ça fait 5 ans que je je bosse pour vivre ce moment-là alors merci,” confie le talent. “J’avais déjà fait un choix avant de venir ici et j’espère que Mika, tu vas m’emmener très loin”. Clem Chouteau poursuit donc l’aventure dans l’équipe de Mika. “Rappelez-vous de ce jour, lui il va cartonner partout dans quelques années,” conclu Soprano.



