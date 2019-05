Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Lors du premier grand show en direct de "The Voice" sur TF1, Clément a convaincu le public de le sauver grâce sa reprise de Freddy Mercury, "Somebody to love". Interview.

Qu’est-ce qui a changé depuis les auditions à l’aveugle ?

J’ai eu la chance de gagner les KO et les battles qui m’ont mené tout droit aux lives. Depuis mon audition à l’aveugle, je suis passé par toutes les émotions. J’ai reçu beaucoup de compliments d’abord et puis ensuite, quelques critiques. On me reprochait souvent la même chose. Pour certains, je ne chantais pas, je criais ! Ces critiques m’ont beaucoup appris parce que ça m’a aidé à appréhender ce premier direct. Je l’ai vraiment préparé en fonction de ce que j’ai pu lire ou entendre pour pouvoir faire la meilleure prestation possible. Je suis bien conscient qu’on ne peut pas toujours faire l’unanimité. Souvent les artistes ont tendance à voir le mauvais côté de la critique. Alors que c’est ce même public qui achètera peut-être un jour, mes disques et me permettra de vivre mon rêve. Ce public-là, je dois l’écouter et savoir ce qu’il pense.

Vous avez donc choisi de proposer une prestation un peu différente de ce que vous aviez l’habitude de faire.

Je voulais qu’on oublie le côté interprète/comédien qui a souvent été salué par les coachs. Moi aussi je suis capable de faire des prouesses vocales. Qui mieux que Freddy Mercury pour montrer que je sais chanter ? Pour moi, c’est le meilleur chanteur de tous les temps. Alors ma réponse aux critiques, c’est le travail et cette chanson : “Somebody to love”. Aujourd’hui, je suis vraiment aux anges parce qu’après ce premier direct, j’ai lu très peu de critiques. Beaucoup de gens se ravisent même après avoir vu ma prestation. C’est comme si ma réponse était parfaitement entendue. Ce n’est que du bonheur !

En coulisses après votre prestation, vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps...

Si vous saviez… Je suis tellement perfectionniste. Je travaille beaucoup et je passe mes nuits à réfléchir à ce que je pourrais faire de mieux. Quand je termine la prestation, c’est toute la pression qui retombe. Et puis, Nikos a eu une petite pensée pour mon papa disparu, ça m’a beaucoup touché. C’était un mélange d’émotions. La vérité surtout, c’est que je ne crois tellement pas en moi… C’est toujours une vraie surprise pour moi quand je réalise ce qu’il m’arrive.

Et finalement, c’est le public qui vous a sauvé... Quelle a été votre réaction ?

C’est comme si on m’avait annoncé que j’avais gagné à l’Euromillions ! Je pense que ça s’est vu sur mon visage. De toute façon, je ne sais pas cacher mes émotions. Au vu de toutes ces critiques justement, je ne m’attendais pas à être sauvé par le public. Je n’avais même pas prévu assez de vêtements pour continuer tellement j'étais persuadé de sortir. Mais je suis très heureux et j’espère que grâce au public, je vais devoir acheter des vêtements toutes les semaines !

Vous êtes plutôt serein ou encore plus stressé pour samedi ?

Alors, je redouble de pression mais ça me donne un petit pic de confiance quand même. Je commence à me sentir légitime dans la compétition et ça c'est grâce au soutien des téléspectateurs.

Pour le prochain prime, qu’est-ce que vous réservez aux téléspectateurs ?

Je vais essayer de mélanger les deux Clément qu’on a connus. Je veux montrer que je ne suis pas obligé d’être dans la démonstration pour vivre mes émotions et les partager.

Quand vous avez démarré cette aventure, vous aviez envie de prendre votre revanche sur votre audition manquée. Vous aviez aussi envie de le faire pour votre papa… Aujourd’hui, c’est quoi votre but ?

Mon but sera toujours de rendre fiers mes proches. Ensuite, j’ai pris ma revanche quand ils se sont retournés aux auditions à l’aveugle, c’est vrai. Mais si j’ai autant travaillé, ce n’est pas pour rester au stade de la revanche. Je veux aller le plus loin possible ! Je ne dis pas que je rêve de la victoire parce que ce serait vraiment prétentieux. Mais je ne compte pas m’arrêter avant que mes rêves ne soient devenus réalité !

