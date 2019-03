Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Clémentine découvre la musique dès l’âge de 7 ans, en apprenant le piano. A 12 ans, elle perd subitement son papa et, pour exprimer sa souffrance, compose sa 1ère chanson. Le chant entre alors dans la vie de la jeune fille. Aujourd’hui, cette lycéenne de 16 ans a appris à comprendre ce qu’elle vit et à se comprendre elle-même. “J’ai appris récemment que mon papa trouvait que je chantais comme une casserole quand j’étais plus jeune,” raconte le jeune talent. “Quand je vais monter sur scène, je me dirai que j’espère qu’il me voit et qu’il se rend compte que je me suis améliorée”.

“Fais moi une place” (Julien Clerc)

Pour Clémentine, The Voice est une formidable opportunité d’apprendre au contact de professionnels. Ce soir, elle reprend “Fais moi une place” de Julien Clerc. Si Mika se retourne rapidement, le coach qui a écrit cette magnifique chanson, prend son temps. “Tu as une voix assez bluffante qui provoque la curiosité,” commente Mika. “C’était magnifique. Bravo,” regrette Jenifer. “C’est fou Julien, d’avoir ce répertoire multi-générationnel”. “D’abord merci infiniment d’avoir chanté une de mes chansons,” confie Julien Clerc. “Vous n’imaginez pas à quel point ça peut toucher un compositeur”. “Ça m’a fait penser à moi, quand j’avais 16 ans, au piano dans mon salon. Les mêmes imperfections mais le même coeur aussi. Voilà pourquoi, j’aimerais vous avoir avec moi”. Sans trop de surprise, Clémentine choisit de poursuivre l’aventure avec Julien Clerc.

Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :