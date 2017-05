Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après avoir interprété le titre « The Shoop Shoop Song » de Betty Everett, Audrey s’attaque à un autre monument de la chanson française, « La plus belle pour aller danser » de Sylvie Vartan. Mais avant de s’élancer sur la scène de The Voice, cette chanteuse atypique a commencé son coaching avec Mika. Et si Audrey avait quelques préjugés concernant cette chanson, Mika a su trouver les mots justes pour lui redonner confiance. Et dès les premières notes, l’interprète de « Take it Easy » a semblé complètement chamboulé : « J’ai le sentiment que je suis en train de redécouvrir la chanson, tu me bouleverses, tu as beaucoup plus de voix que ce que je pensais, je te découvre et je découvre ta voix presque pour la première fois », a-t-il confié.

Avec cette chanson, Audrey compte bien relever un nouveau défi, celui de proposer une nouvelle version du titre, à la fois personnelle et juste : « C’est désuet, c’est un vieux morceau très kitch, a-t-elle expliqué. Mais quand on regarde d’un peu plus près, il est très fort. » Des paroles riches de sens qui devraient résonner dans le cœur des téléspectateurs. Et pour faire vibrer le public, elle devra mettre ses doutes de côté : « Pour progresser, il faut oublier ce que tout le monde pense », a ajouté Mika. Rendez-vous samedi soir à partir de 21 heures pour les grands shows en direct sur TF1.

