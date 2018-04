Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Pour le prime de demain soir, Betty Patural a décidé de mettre le feu au plateau de The Voice. Le talent reprendra la célèbre chanson "Isn't she lovely" de Stevie Wonder.

Depuis son arrivée dans The Voice, Betty Patural a ému à plusieurs reprises les coachs. A la fois touchante et émouvante, la jeune femme à la voix singulière propose des prestations époustouflantes empreintes de nostalgie. Mais malgré l’engouement du public et des jurés, Betty veut changer de registre pour le prochain prime. En effet, la jeune femme aimerait apporter un vent de fraicheur sur le plateau de The Voice. C’est fini les chansons tristes, elle veut insuffler de la bonne humeur sur le plateau.





Ce samedi soir, Betty Patural a choisi de s'attaquer à un monstre de la chanson, Stevie Wonder. Un choix qui interroge son coach Pascal Obispo mais notre talent a ses raisons. "J'ai toujours eu une pointe de nostalgie dans mes interprétations, mais samedi dernier, je me suis trouvée sombre, je veux changer cela", a-t-elle déclaré. Avec "isn't she lovely", Betty Patural va mettre le feu sur la scène de The Voice. Vous êtes impatients ? Nous aussi !





On vous attend samedi 28 avril dès 21 heures sur TF1 pour les quarts de finale. Alors soyez au rendez-vous !