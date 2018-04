Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pour la dernière soirée des duels de "The Voice 7", Zazie a décidé d’opposer Liv Del Estal et Yvette, ses deux "bonbons" ! Pendant le coaching, elle avait un objectif clé : que les deux talents arrivent à dépasser leur timidité. Découvrez en exclusivité les images des répétitions avant le prime de samedi soir.

Les duels de The Voice 7 reprennent demain soir ! En attendant, les talents répètent d’arrache-pied pour offrir aux téléspectateurs la meilleure performance possible mais aussi pour espérer accéder aux grands shows en direct. Pour la sensible Liv Del Estal et la touchante Yvette (que Zazie a volé à Pascal Obispo pendant l'audition finale), les répétitions ont a été particulièrement intenses. Elles ont dû s’approprier le titre Yellow de Coldplay sans oublier de garder leur univers respectif.

Leur coach avait pour objectif de réussir à ce que les deux jeunes femmes mettent de côté leur timidité. Pour ce faire, Zazie a demandé à ses "chouchous girls" – en référence à leur coiffure similaire – de faire comme si elle ne les regardait pas. "Vous vous accordez ? Vous vous êtes appelés avant de venir ?" plaisante l’interprète de Rue de la paix avant de revenir aux choses sérieuses. Son but ? Que les deux artistes arrêtent de "sous-chanter" mais au contraire qu’elles donnent de la voix pour être bien entendues par le public. "Sors de ta timidité", conseille-t-elle à Yvette avant d’imposer à Liv Del Estal de ne plus regarder ses pieds pendant le couplet de son adversaire ! Le secret pour chanter plus fort et donner tout leur sens aux mots : articuler "sans ouvrir un bec de crapaud !". Pour savoir si les deux talents vont appliquer le conseil de leur coach lors de leur duel, rendez-vous samedi 14 avril dès 21h sur TF1.