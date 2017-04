Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Finalement, de tous les coachs de The Voice, cette saison, c'est Zazie qui s'en sort le mieux. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, trois coachs ont récupéré les talents de Zazie. Si la chanteuse a eu du mal à se séparer de ses poulains, elle a pu se consoler en voyant Manoah partir chez Mika, Julian Paul rejoindre l'écurie de Florent Pagny et Dilomé les rangs de M Pokora.

La jeune Manoah était opposée à la toute aussi jeune Hélène lors des battles de The Voice. Les deux adolescentes interprétaient ensemble Les filles d'aujourd'hui de Vianney et Joyce Jonathan. La battle est de très haute qualité et les deux chanteuses sont couvertes d'éloges. Zazie lui préfère Hélène, elle ne lui en tient pas rigueur et même dit merci à sa coach. "Elle m'a fait avancer comme jamais, ça m'a fait beaucoup de bien". Touché en plein cœur, Mika décide de buzzer : "Face à une fille comme ça, qui vient de faire ce qu'elle vient de faire, on est fou si on ne fait pas ça."

Julia Paul était, elle, opposée à la singulière signature vocale d'Audrey. Ensemble, elle revisite complètement le titre d'Adele, Rolling in The Deep. Là aussi, Zazie est bien embêtée au moment de sauver l'une des deux femmes, tant elles sont douées. Audrey possède l'avantage car elle s'est plus démarquée selon les coachs M. Pokora et Mika. Zazie décide de suivre leur avis et garde la jeune femme. Florent, lui, a préféré Julia, presque logiquement il décide de la voler.

En livrant une battle intense pleine de gravité et d'émotion avec Emmy Liyana sur L'Aigle Noir de Barbara, Dilomé a causé du fil à retordre à son coach, Zazie. Vous avez été bouleversants. Je vais devoir me séparer de l'un d'entre eux, c'est injuste". Elle a cependant décidé de poursuivre avec la jeune femme. Mika décide de buzzer pour récupérer le talent non sauvé, M Pokora l'imite quelques secondes plus tard. Dilomé a le luxe de choisir, de nouveau son coach, il choisit de poursuivre avec M Pokora.