Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après la prestation pleine de grâce de Maëlle et Gulaan sur Fragile de Sting, leS quatre coachs Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obisqpo n’ont pu retenir leurs larmes…

Dans The Voice, il y a des rencontres rares qui semblent touchées par la grâce. Mais le duo formé par Maëlle et Gulaan lors de leur prestation sur Fragile de Sting, était juste exceptionnelle. Les deux talents ont su allier leurs deux univers pour créer un des plus beaux moments d’émotion de cette septième saison de The Voice, au point de faire pleurer les quatre coachs et Nikos.



Si tout oppose Maëlle, cette jeune lycéenne de 16 ans qui s’est inscrite à The Voice sur le site de MYTF1, et Gulaan, le sage Kanak de 45 ans qui porte en lui tout le mystisisme et la spiritualité de ses origines, les deux artistes ont pourtant un point commun selon Zazie. « Ils sont profondément emmenés par la musique, ça les dépasse, ça les transperce, c’est ça aussi qui est émouvant, » a ainsi déclaré la coach. Et ces deux artistes hors normes ont su faire cohabiter leur planète le temps d’un moment suspendu plein de magie.



C’est donc sur Fragile de Sting que les deux talents se sont affrontés. Mais au lieu du duel attendu, Maëlle et Gulaan ont donné naissance à un petit miracle, un duo à donner la chair de poule. A la fin de cette superbe prestation, Nikos ne parvient pas à cacher son émotion. Mika et Florent Pagny semblent très touchés et l’interprète de Savoir aimer a les yeux embués de larmes. Pascal Obispo en pleurs évoque « un des plus beaux moments de cette saison ». « Il y avait un équilibre parfait comme si l’un était dans le cœur de l’autre et vice-versa. Qu’est-ce que c’était beau ! Honnêtement je ne sais pas qui choisir parce que Gulaan a une âme tellement belle et profonde. A chaque fois qu’il est sur scène, il nous fait ressentir des choses, il nous transporte, il nous fait basculer, chavirer le cœur. Mais c’est vrai que la petite, elle balance des choses aussi exceptionnelles et c’est de l’émotion brute. Moi je ne préfère pas choisir. Je veux juste les remercier de ce moment, » a confie le coach aux deux artistes avant de quitter momentanément le plateau pour sécher ses lames.



Quant à Zazie, à qui incombe la lourde tâche de choisir entre Gulaan et Maëlle, elle pleure carrément. Et c’est d’ailleurs avec d’énormes trémolos dans la voix qu’elle annonce sa décision. Elle choisit de garder Maëlle et de laisser donc Gulaan partir, non sans une grande tristesse.



Retrouvez la magnifique prestation de Gulaan et Maëlle sur Fragile de Sting dans la vidéo ci-dessus.