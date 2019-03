Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Coco, jeune moldave de 26 ans, a déjà un sacré parcours musical derrière elle. Elle participe aux sélections nationales pour représenter la Moldavie à l’Eurovision en 2010, puis à The Voice en Roumanie. Aujourd’hui, cette chef d’entreprise reconvertie dans la mode décide de revenir à sa passion et de participer à The Voice France. Une opportunité pour celle qui a appris spécialement le français pour communiquer avec le public et avec les coachs. Ce soir, Coco est déterminée et croit en son destin français. Sur scène, la jeune femme veut prendre et donner du plaisir aux gens. “Je suis folle et je ne sais pas si c’est bien,” s’amuse Coco. “A l’attaque !”





"All by myself" - Céline Dion

Sur la scène des auditions à l’aveugle, elle chante le tube planétaire “All by myself” de Céline Dion. Bilan : quatre fauteuils retournés et une explosion de joie pour Coco, “Coquine”. “Vous avez une grande voix mais aussi une grande personnalité,” commente Jenifer. “J’ai tout donné pour vous,” s’amuse Coco qui n’hésite pas à coacher Mika. Soprano lui, se bat pour récupérer “une diva” dans son équipe. “Je pense que vous êtes une show-woman. Vous avez bien préparé votre coup en venant ici,” commente Julien Clerc. Il est maintenant temps pour Coco de faire un choix. “J’aime bien dominer (...) Mika, tu n’as toujours pas compris ce qu’il se passe ?” lance Coco. Mika est mort de rire, il continue l’aventure dans l’équipe de Coco !







Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :