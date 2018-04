Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Xam Hurricane souffle un vent de folie sur la scène de The Voice. Lors des auditions à l’aveugle, sa performance sur Roxanne du mythique groupe The Police a enthousiasmé les coachs. Son look, ses mimiques et même son jeu de scène rappellent furieusement le Mick Jagger des années 70’. « Xam est un fou, Xam est un punk, il est fait pour faire du rock. (…) Il est un peu déjanté, » déclare ainsi Pascal Obispo à propos de son protégé. Déjanté, Xam l’est totalement ! Preuve en est sa prestation sur Les histoires d’A des Rita Mitsoukou, face à Florent Marchand.



Outre le joli clin d’œil que Florent et lui ont fait aux coachs lors de leur prestation, Xam Hurricane a de nouveau mis le feu au plateau. Alors qu’il chantait, le jeune talent n’a pas arrêté de déambuler sur scène, dansant et bondissant partout. Il a même fait un petit saut impressionnant en prenant appui sur un élément du décor. A tel point que Zazie le qualifie de Marsupilami. A la fin de sa prestation, Xam, encore déchaîné, a même plaisanté sur sa petite cascade. « Ça rebondit bien, belle matière, beau plexiglas ! » a-t-il déclaré à propos de l’élément du décor sur lequel il a pris appui. Ce qui provoque l’hilarité des coachs.



Complètement conquis, ces derniers ont d’ailleurs tous préféré la performance de ce « phénomène » même s’ils ont avoué que Florent Marchand avait fait une très belle prestation. Pascal Obispo s’est rallié à l’humeur générale et a donc décidé de garder Xam Hurricane.



