Deux "fighteuses" s’affrontent ce samedi soir dans The Voice. D’un côté, il y a Shaby. L’ancienne baby star revient 10 ans après pour montrer qu’elle n’a rien perdu de sa fraîcheur et son aisance sur scène. Lors de son audition à l’aveugle, elle a mis les quatre coachs d’accord sur Natural Woman d’Aretha Franklin. De l'autre, il y a Camille Esteban. L’étudiante en lettre de 19 ans a bluffé Florent Pagny sur Dans le Noir de la rappeuse Diam’s. D’emblée, la battle s’annonce difficile à départager.

C’est sur Cheap Thrills, la chanson de Sia en duo avec Sean Paul que les deux chanteuses en herbe s’affrontent sur le plateau de The Voice. Il n’y avait cas voir l’alchimie des deux artistes et leur captation de la scène, pour se rendre compte qu’elles sont faites pour ce métier. Pendant trois minutes, les deux jeunes femmes ont mis le feu au plateau, enchaînant les pas endiablés et les clins d’œil malicieux sur scène. A la fin de la prestation, Florent Pagny a dû trancher. Et c’est vers Shaby qu’il s’est tourné pour l’épreuve ultime.

Malheureuse, Camille Esteban ? Pas le moindre du monde ! En étant vaincue face à son adversaire, la jeune femme s’est consolée dans les bras de M Pokora. L’interprète de Comme d’Habitude a sauvé in extremis la jeune femme pour continuer l'aventure. Elle intègre donc la Team Pokora pour l’Epreuve Ultime !