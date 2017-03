Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, la France joue face au Luxembourg. Pour pallier ce manque, MYTF1 vous prépare une surprise de taille. Ce soir, rendez-vous sur MYTF1 ! Vous ne le regretterez pas ! Si Mika, M Pokora, Zazie et Florent Pagny sont aux abonnés absents en ce samedi soir, quelque chose nous dit qu'ils seront d'une manière ou d'une autre présents à l'heure indiquée sur leurs petits-écrans... Quelle peut donc être cette surprise ? A quoi pouvez-vous vous attendre ? La réponse dans quelques heures...

The Voice revient samedi 1er avril !

Non, non, ce n'est pas un poisson d'avril. The Voice, la plus belle voix reprend du service samedi 1er avril. Après une semaine d'absence, les auditions à l'aveugle reprennent du plus belle ! La semaine dernière, vous avez fait la connaissance de plusieurs talents éclectiques. Parmi eux, DeLaurentis. Celle qui a encensé les coachs grâce à sa reprise décalé et personnelle de Ring My Bell d'Anita Ward est partie dans l'équipe de Zazie pour la suite des festivités. Plus étonnante encore, la jeune Lucie. Du haut de ses 17 ans, elle a conquis les quatre coachs en reprenant It's a Man's Man's World de James Brown. Juste, percutante, les dénicheurs de talents ne s'y trompent pas et voient en elle une future grande artiste. Lidia, Vincent, Ann-Shirley, Guylaine... La liste est longue tant les talents de la semaine passée ont fait l'unanimité chez les coachs...

Rendez-vous samedi 1er avril pour une nouvelle salve de chanteurs bourrés de talents dans The Voice, à 20h55 sur TF1 !