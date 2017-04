Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, lors des premières battles de The Voice, le coach Florent Pagny a décidé de confronter Damien face à Chloé sur l'incontournable tube de Stephan Eicher. Qui a été sélectionné pour l'épreuve ultime ?

Un duo intéressant et humain

Damien, jeune Biarrot de 22 ans qui n'avait jamais fait de scène auparavant, et Chloé 19 ans qui ne vit que pour la musique, ont tous deux fait le choix de prendre Florent Pagny comme coach lors des auditions à l'aveugle. Samedi soir, lors des premières battles de The Voice, ces deux Talents se sont affrontés sur le célèbre tube de Stephan Eicher, Déjeuner en paix. De la douceur, de l'émotion mais aussi de la puissance. Difficile donc pour leur coach de les départager après une aussi belle performance, saluée par Zazie, Mika et M Pokora.

Pour Florent Pagny, le choix entre ses "deux talents à la fibre naturelle" n'a pas été simple. Mais avant de prendre sa décision, le coach a écouté avec attention les avis de ses camarades de fauteuil rouge. Pour Zazie, son choix s'est tourné vers Chloé tout comme Mika qui a été surpris par la jeune Panazolaise. Matt Pokora lui en revanche, a été plus touché par Damien. Enfin, à l'issue de cette battle, Florent Pagny a décidé de garder Chloé, qui accède donc à l'épreuve ultime. L'aventure The Voice s'arrête pour Damien.





