Par Marine Madelmond

Après plusieurs semaines d’attente, la nouvelle saison de The Voice débarque sur vos écrans. Et cette année encore, les chansons choisies par les talents devraient vous plaire. Découvrez d’ores et déjà quelques titres que vous entendrez ce soir…

La septième et nouvelle saison de The Voice débarque dès 21 heures sur TF1. L’occasion pour vous, chers téléspectateurs, de découvrir de nouveaux talents mais aussi une playlist inédite composée de titres à la fois rythmés, mélancoliques ou originaux. C’est certain, ce prime de lancement sera riche en surprises, découvertes et rebondissements. L’aventure commence très bientôt pour les talents sélectionnés par les coachs : Zazie, Florent Pagny, Mika et le nouveau venu dans le programme, Pascal Obispo.

Comme en témoignent les premières images des coulisses, l’ambiance sera bel et bien au rendez-vous entre les coachs et ce, malgré la compétition : « J’annonce que je vais piquer beaucoup de talents à mes camarades », prévient Pascal Obispo. Effectivement, il devrait récolter plusieurs voix… L’émotion sera aussi palpable : tous verseront quelques larmes.

Et grande nouvelle : si les coachs continueront de se chamailler entre les prestations, Florent Pagny devrait également se lâcher et surtout… Danser ! Oui, vous avez bien lu. L’interprète de « Savoir aimer » étonnera les autres coachs avec son déhanché. Mais attention, cette année encore le niveau sera très élevé. Malheureusement, les talents ne seront pas tous sélectionnés…

« Life On Mars » de David Bowie « Nodeï Perofeta », un chant traditionnel polynésien « Stayin Alive » des Bee Gees