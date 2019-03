Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

La musique arrive dans la vie de David Té lorsqu’il est placé en foyer d’accueil à l’âge de 10 ans. De nature timide et renfermée, le jeune homme trouve dans la musique un moyen de s’évader d’un quotidien compliqué. Il chante tout le temps avec ses camarades du foyer. Face à son talent, son meilleur ami l’entraîne à la Gare Saint-Lazare pour le pousser à chanter à l’aide du piano en libre service. C’est un véritable déclic et une découverte de lui-même. Depuis 4 ans, David Té continue de se produire régulièrement à la gare. The Voice est un challenge que le jeune homme de 21 ans se lance à lui-même. Se présenter sur une scène, sous les projecteurs, devant 4 professionnels, devant un public est une première pour lui mais c’est surtout une véritable chance de réaliser son rêve.







“Formidable” - Stromae

Sur la scène des auditions à l’aveugle, David Té chante “Formidable” de Stromae. Le talent de la Gare Saint Lazare séduit Soprano et Jenifer ! “T’es un bon interprète. On ne pouvait pas ne pas se retourner,” commente Soprano. “C’était plein de sensibilité, de générosité et de vécu,” ajoute Jenifer. Et c’est avec cette dernière que David Té choisit de poursuivre l’aventure.