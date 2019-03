Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Place au résumé de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de The Voice, diffusée ce samedi 2 mars 2019, sur TF1.

Dans l’équipe de Soprano

Pour ce quatrième épisode des auditions à l’aveugle, Soprano a intégré dans son équipe, trois voix de trois générations différentes : Geoffrey, Godi et Adrian Byron Burns. Sa team comporte désormais 8 talents !



Godi est un rappeur bûcheron de 22 ans. Sur la scène de The Voice, il a chanté “La pluie” d’Orelsan ft. Stromae. “Il est très beau, il chante très bien et il est intègre,” souligne Jenifer. “On sentait qu’il était content d’être là. On sentait le sourire,” débriefe Soprano avec Nikos dans The Voice, la suite. “C’est une belle histoire !” Godi va maintenant découper des chansons dans l’équipe de Soprano.







Geoffrey, c’est quatre coachs retournés ! Sur la scène de The Voice, il a chanté “Leave a light on” de Tom Walker. A seulement 19 ans, il a séduit par sa voix unique et son attitude “cool et charmant” selon Julien Clerc. “J’ai beaucoup été jaloux de Soprano”.







Il a joué avec les plus grandes stars de la planète, fait des tournées aux quatre coins du monde. A 67 ans, Adrian Byron Burns veut se donner une nouvelle chance dans la musique, parce qu’il n’est jamais trop tard pour y arriver. Il a séduit Mika et Soprano.







Dans l’équipe de Jenifer

Jackpot pour Jenifer qui a récupéré 4 voix dans son équipe ce soir : Haze, Sherley, Makja et Léona Winter. Sa team compte désormais 10 talents.



Haze a séduit Jenifer avec sa reprise de Tina Turner, “The best”. “Il est quasi à la même tonalité que celle de Tina Turner. C’est complètement improbable et c’est chouette,” commente sa coach, heureuse de le compter dans son équipe.







Avec sa reprise bluffante de “La Voix” de Malena Ernman, Léona Winter a fait se retourner deux coachs. Notre artiste transformiste a choisit de poursuivre l’aventure avec “la douceur” de Jenifer. “On a jamais eu ce type de personnage et cela me semblait évident de me retourner sur tant de fantaisies,” commente sa coach.







Sherley a convaincu Jenifer avec la version chantée par Clara Luciani, “Blue Jean” de Lana Del Rey. “Je la trouve extrêmement touchante et je m’en serais voulue si elle était rentrée bredouille,” commente sa coach. “Elle a vraiment une voix à part,” ajoute Julien Clerc.







Makja est un amoureux des mots et en a fait son métier. Il a slamé le titre d’Orelsan et deux coachs se sont retournés ! Tout va bien pour le bordelais de 38 ans qui continue l’aventure The Voice, dans l’équipe de Jenifer.





Dans l’équipe de Julien Clerc

Julien Clerc n’a remporté qu’un seul talent ce soir et pas des moindres. Son équipe compte désormais 9 talents.

A seulement 16 ans, Clémentine a convaincu Mika et Julien Clerc dont elle chantait la chanson “Fais moi une place”. “Tout n’était pas parfait mais il y avait une singularité qui dépassait tout,” commente son coach. “Elle a gardé l’esprit de la chanson en la faisant à sa façon”.





Dans l’équipe de Mika

Tout comme Julien Clerc, Mika n’a convaincu qu’un seul talent ce soir. Il compte donc 9 talents dans son équipe.

Jenifer, Soprano et Mika se sont retournés sur la réinterprétation d’Hannah Featherstone sur un grand classique, “Feeling good” de Nina Simone. “Il y a beaucoup de musique et ça sort de partout,” se réjouit son coach Mika.





Zazie de retour

Zazie est l’invitée exceptionnelle de The Voice, la suite. Elle chante “Essenciel” extrait de son nouvel album du même nom.