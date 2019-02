Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Prime numéro 3 des auditions à l’aveugle et dix nouveaux talents ont intégré l’aventure The Voice. Mika était très en forme ce soir. Il a convaincu Clem Chouteau, Albi et Hi Levelz de rejoindre son équipe qui totalise 8 talents. Julien Clerc a complété son équipe avec des styles résolument différents. Gilles San Juan et son tango, Camille Hardouin, la conteuse d’histoires et Léonard au groove si particulier. Désormais, il a lui aussi 8 talents dans son équipe. Jenifer a intégré une voix féminine dans son équipe ce soir, celle d’Ilycia. Soprano a recruté quant à lui, les voix de Maxime Cassady et Pearl. Son équipe se compose donc de 5 talents.

Dans l'équipe de Mika

Il a 18 ans, il s’appelle Albi et il a fait se retourner les quatre coachs grâce à sa reprise de Bigflo & Oli. “Il avait quelque chose à dire et il l’a fait avec élégance,” se rappelle Mika dans The Voice, la suite avec Nikos. “Sa force, c’est qu’il n’a pas peur de venir ici et je suis vraiment content qu’il soit dans mon équipe”.







Pour Hi Levelz et sa version de “Can’t hold us” de Macklemore ft. Ryan Lewis, Soprano, Jenifer et Mika se sont retournés. Mais c’est avec ce dernier que le talent a choisi de poursuivre l’aventure. “C’est une énorme opportunité pour moi d’aller piocher dans un répertoire différent,” se réjouit le coach. “Une nouvelle porte s’est ouverte avec The Voice et c’est excitant”.





Clem Chouteau a littéralement bluffé les quatre coachs avec sa reprise de “Berlin” de RY X. “On le voulait tous,” rappelle Jenifer. “Il ne cherche rien et il attire la lumière. C’est excellent, intéressant et moderne,” reconnaît son coach Mika. “Je ne vais pas le lâcher. A la sortie, il faut qu’on fasse un titre ensemble,” lance Soprano.





Dans l'équipe de Julien Clerc

Gilles San Juan et son interprétation passionnée de “Libertango” ont fait se retourner Julien Clerc. Il est donc qualifié pour la prochaine étape ! “Une émotion intense et une joie immense,” résume le talent.







Avec un guitare voix très touchant, Camille Hardouin est parvenu à faire se retourner deux coachs avec son interprétation de "Ne me quitte pas" de Jacques Brel. La dessinatrice de 32 ans a décidé d’intégrer l’équipe de Julien Clerc.





Léonard est un talent suisse qui a séduit Julien Clerc et Mika grâce à sa reprise de “Georgy Porgy” de Toto. “Il n’est que groove ce garçon. Il chante très très bien,” souligne son coach Julien Clerc. “Il est dans une tradition musicale qui m’a semblé incroyable, à seulement 21 ans”.





Dans l'équipe de Soprano

Maxime Cassady, c’est 4 coachs retournés avec “Les élucubrations d’Antoine”. A 28 ans, il a rejoint l’équipe de Soprano. “Voilà quelqu’un qui est en phase avec la chanson qu’il a choisie,” explique Julien Clerc. “On sent qu’il est conscient du talent qu’il a mais il est là pour kiffer,” ajoute son coach.







En revisitant “Gangsta’s Paradise” de Coolio, Pearl a séduit deux coachs et c’est avec le premier à s’être retourné, Soprano, qu’elle a décidé de poursuivre l’aventure.





Dans l'équipe de Jenifer

Les quatre coachs se sont retournés sur la réinterprétation d’Ilycia sur le tube de PNL, “À l’ammoniaque”. “Je la voulais parce qu’elle est pleine de nuances et j’ai aimé l’âme qu’elle y a mis,” explique sa coach.