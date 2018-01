Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Pour cette 7ième saison de The Voice, Florent Pagny a tourné son choix vers des voix féminines : Renata et Cécyle.

C’est une septième saison qui démarre très bien pour Florent Pagny. Très heureux de découvrir de nouveaux talents. "On a vu des talents assez rares. Rares dans leur personnalité, dans leur performance. Pour The voice, c’est du caviar. Ca démarre plutôt bien !" explique-t-il. Qui a séduit le coach ?

Pour lui, l’aventure commence avec Renata, une jeune femme de 24 ans originaire de Montauban. Avec son interprétation de TOUGH LOVER d’Etta James, elle a fait tournoyer le siège de Mika et Florent Pagny. Passionnée par l’art en général, Renata a mis sa passion de côté par manque de confiance en elle. Aujourd’hui, elle remonte sur scène car elle veut y croire, et prouver à sa famille qu’elle avait raison de croire en elle.

Cécyle a convaincu le coach avec WHAT ABOUT US de Pink. La jeune femme de 21 ans baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. D’ailleurs, sa maman a même tenté l’expérience THE VOICE l’année passée mais malheureusement, aucun coach ne s’était retourné. En voyant sa maman performer sur scène, Cécyle a eu un déclic. Professeure de danse, elle souhaite se lancer dans sa deuxième passion : la chanson.Qui saura convaincre Florent Pagny lors de la prochaine émission ? Réponse samedi 2 février sur TF1 dès 21h !