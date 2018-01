Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Pour cette 7ième saison de The Voice, Mika commence l’aventure avec 2 talents : le duo Kriill et Drea Dury.

Mika est fier de ses deux premiers talents. "Ce ne sont pas juste des gens qui chantent bien. Ce sont des talents qui sont dans la création. Et c’est ça, que je recherche !" affirme-t-il. Mais qui sont-ils ?

A 22 ans, la colombienne Drea Dury a été buzzée par Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo suite à sa performance sur le titre RUDE BOY de Rihanna. Après réflexion, c’est avec Mika qu’elle a décidé de faire équipe. Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, elle a enchaîné les concours dans son pays natal depuis l’âge de 15 ans. Après avoir étudié le design industriel en Belgique, Drea Dury sait qu’aujourd’hui, elle souhaite faire de la musique son métier. Grâce à son style reggea/rap, la jolie brune souhaite séduire le public mais aussi, le faire danser !

En interprétant STAYIN’ALIVE des Bee Gees, le duo Kriill s’est démarqué. Convoités par Mika, Pascal Obispo et Zazie, Richaard et Klaar se sont dirigés vers Mika. Les deux jeunes hommes se sont rencontrés au conservatoire et ont décidé d’allier leur deux univers et former un duo. Le groupe, qui n’a pas eu l’occasion de beaucoup se produire sur scène souhaite présenter au public leur créations et surtout, le surprendre !

Qui saura convaincre Mika lors de la prochaine émission ? Réponse samedi 2 février sur TF1 dès 21h !

