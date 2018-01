Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Pour cette 7ième saison de The Voice, Pascal Obispo a raflé trois talents féminins : Ecco, Solia et Rébécca.

Pascal Obispo a réussi à raflé les deux premiers talents de l’aventure : Solia et Ecco, au grand désespoir de ses camarades. Pour le moment, l’équipe du nouveau coach, qui se demande "pourquoi il n’est pas venu plus tôt" se constitue de 3 voix féminines. Qui sont-elles ?

Solia, est la première à avoir enflammé le plateau de THE VOICE, mais aussi à séduire Pascal Obispo avec sa reprise de BON APPETIT de Katy Perry. Cette jeune maman a la musique dans le sang puisque sa grand-mère était chanteuse dans une chorale. A 29 ans, Solia souhaite renouer avec sa passion et est prête à "voir sa vie basculer" grâce à l’émission.

Ecco est, pour le moment, la plus jeune de l’aventure. Du haut de ses 16 ans, elle a ému les quatre coachs grâce à LIFE ON MARS de David Bowie. Ecco a du faire un choix entre les coachs, qui se sont retournés chacun leur tour, et a décidé de faire équipe avec Pascal Obispo. Issue d’une famille de musiciens, la jeune fille aime tous les styles musicaux : Jazz, métal, variété française… Avec cette émission, elle souhaite se confronter à l’avis de professionnels.



Rébécca est le premier talent à avoir ému aux larmes Pascal Obispo en reprenant l’un de ses titres : LUCIE. Alors que les quatre coachs se sont battus pour l’avoir dans son équipe, la jeune femme a porté son choix sur Pascal Obispo. Et pour cause, sa maman est une grande fan du chanteur. C’est d’ailleurs grâce à elle que Rébécca a eu envie de faire de la musique, en allant voir son idole, Pascal Obispo, en concert.





