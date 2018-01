Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Cette année, Zazie mise sur des styles musicaux très différents avec ses trois talents. Qui sont-ils ?

Edouard Edouard a totalement envoûté Zazie et c’est vers elle que son choix s’est tourné après avoir été buzzé par les quatre coachs. Le "dandy" de 28 ans est passionné de la langue française et aime manier les mots. Auteur, compositeur et interprète, il s’est lancé un défi pour cette première audition à l’aveugle : chanter un titre qui n’est pas le sien. Son choix s’est tourné vers une chanson de Nino Ferrer, SI TU M’AIMES ENCORE, un artiste qui l’inspire beaucoup.

Gulaan a ému les quatre coachs en interprétant une chanson traditionnelle Kanak. A 45 ans, Gulaan est venu tout droit de Nouvelle Calédonie pour rejoindre la scène de The Voice. Le musicien souhaite faire "partager sa passion et sa vision de la musique avec le public". En plus d’être une passion, la musique est pour lui "l’élévation de l’âme."



Grand timide, Aurélien, a décidé de faire partie de l’équipe de Zazie. Egalement buzzé par Mika, il su convaincre avec la chanson NATURAL BLUES de Moby. Ce jeune homme de 23 ans, qui chante en cachette dans sa chambre depuis toujours, a décidé de se lancer dans l’aventure The Voice. Son rêve : faire de sa passion son métier.

